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الرئيس العراقي يحذر من تعطيل مؤسسات الدولة ويصفه بالأمر الخطير

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تطورات متسارعة شهدتها الساحة العراقية في الساعات الماضية، اعقبت اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

العالم - خاص بالعالم

هي الصورة في المنطقة الخضراء اثر بيان التيار الصدري، هنا اندفعت اعداد من المتظاهرين العراقيين بغية اقتحام المنطقة الخضراء حيث دخلوا القصر الرئاسي.

على اثرها قامت قوات مكافحة الشغب باطلاق الغاز المسيل للدموع على مقتحمي القصر الجمهوري ،ما ادى الى وقوع اشتباكات بين الجانبين بينما سمعت اصوات عيارات نارية في المنطقة.

واثر تلك الاحداث المتسارعة وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر؛ودعا انصار التيار الصدري بالانسحاب من المنطقة الخضراء.

بالموازاة شهدت مدن عراقية اخرى كالبصرة وميسان والديوانية وديالى اقتحام متظاهرين لمبان حكومية ومقرات رسمية في مشهد ينبىء بمزيد من التداعيات ..

القوات الامنية من جهتها اكدت التزامها بحماية مؤسسات الدولة وكافة مراكز البعثات الدولية وحماية العراقيين وعدم تخريب الامن والسلم الاهلي.

بينما دعت قيادة العمليات العراقية المشتركة المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع الاجهزة الامنية وعدم الانجرار وراء الشائعات ، القوات الامنية العراقية اقفلت عددا من مداخل العاصمة بغداد.

بينما استغلت بعض قنوات الفتنة في بعض الدول العربية الاوضاع الراهنة وبدأت حملة ترويج لاشاعات مغرضة تريد النيل من الوحدة والاستقرار الداخلي العراقي والتحريض ضد مكونات عراقية واتهامها بقتل متظاهرين.

في المواقف قال الرئيس العراقي برهم صالح ان التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا مع الالتزام بالقوانين وحفظ الامن العام لكنه اكد ان تعطيل مؤسسات الدولة امر خطير.

بعثة الأمم المتحدة في العراق من جهتها رأت في تطورات الاثنين تصعيدا شديد الخطورة مشددة على عدم عرقلة عمل مؤسسات الدولة..

احداث الاثنين كان سبقها مواقف لقيادات عراقية دعت إلى اختيار طريق الحوار وتجنب الفوضى، وحذروا من تحول الحراك السياسي الى خلاف يهدد السلم الوطني، بموازاة دعوات اجراء انتخابات مبكرة.

اذن العراق وبعد التطورات المتلاحقة اصبح على مفترق طرق خطير يتطلب وعيا من جميع الاطراف على مستوى المسؤولية الوطنية المشتركة في السير نحو توافق سياسي يخرج العراق من ازمته الراهنة ويساهم في ارساء اسس الوحدة والاستقرار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الرئيس العراقي يحذر من تعطيل مؤسسات الدولة ويصفه بالأمر الخطير