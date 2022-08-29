إلغاء الرحلات الجوية من طهران الى بغداد حتى إشعار آخر

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، قال جواد صالحي: لقد برزت ظروف خاصة في مطار بغداد، وفي الوقت الحاضر لا نسير رحلات جوية الى هذا المطار.

وبشأن تفاصيل الرحلات الجوية، قال صالحي: ألغت شركة آتا رحلاتها الجوية الى بغداد، فيما أعلنت شركة ماهان وضعا غير محدد حتى إشعار آخر.

وبهذا الخصوص، أشار المدير العام للعلاقات العامة لمطار الامام الخميني (رض) الى حديث رئيس لجنة الاربعين، وقال: حسب تصريحات رئيس اللجنة المركزية للاربعين، نظرا للاضطرابات في العراق ومنع التجوال، فإن السفارة الايرانية اصدرت بيانا طلبت فيه من الزوار الايرانيين عدم السفر الى المدن المقدسة، وبما أن الحفاظ على امن الزوار الايرانيين في العتبات المقدسة هو اولوية بالنسبة لنا، فمن الضروري ان يتجنب مواطنونا بشكل موقت وحتى إشعار آخر السفر الى العراق.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني عراقي، يوم الاثنين، استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر: لا يوجد حتى اللحظة أي توجيه بإيقاف الرحلات، والحركة الجوية مستمرة وبشكل طبيعي.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن تعزيزات أمنية كبيرة وصلت إلى مبنى شبكة الإعلام العراقي حيث التلفزيون الرسمي، مضيفة أن أبواب شبكة الإعلام العراقي أغلقت بالكامل مع وجود أنباء عن نية المتظاهرين التوجه لها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين من أتباع التيار الصدري لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد وسائر المحافظات على خلفية مظاهرات نظمها التيار الصدري في العاصمة وعدد من المحافظات إثر إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله السياسة، وهي ليست المرة الاولى التي يعلن فيها هذا الامر.