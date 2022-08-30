إصابة مستوطنَين بإطلاق نار شرق نابلس

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار بالمنطقة الشرقية لنابلس على سيارة مستوطنين كانت متجهة لقبر يوسف يستقلها.

ووفق المصادر؛ أن المستوطنين هربوا من السيارة بعد إصابة عدد منهم، وأحرق المقاومون سيارتهم، وانسحبوا من المكان.

وأفاد موقع واي نت العبري، أن المصابيْن نقلا للعلاج في مستشفيات بيلينسون في بتاح تكفا، وشيبا في تل هشومير، ووصفت جروحهما بالمتوسطة، في حين ذكرت القناة العبرية السابعة أن حالة أحد الجرحى خطيرة ونقل عبر مروحية عسكرية.

وذكر أن المستوطنين الخمسة حاولوا الوصول إلى قبر يوسف بدون تنسيق، وتعرضوا لإطلاق نار، وتركوا مركبتهم واختبؤوا عدة دقائق في شارع قريب قرب قبر يوسف، حتى وصلت قوة عسكرية ونقلتهم إلى نقطة تفتيش عسكرية قريبة، ثم نقل المصابان إلى المستشفى.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” خلال تموز/ يوليو الماضي (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات شديدة معها.

وحسب التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت تواليا (105، 83، 80) عملية.