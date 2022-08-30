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حماس تبارك التصدي للمستوطنين في نابلس

حماس تبارك التصدي للمستوطنين في نابلس
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

باركت حركة حماس، الثلاثاء، عملية التصدي البطولية للمستوطنين الصهاينة أثناء اقتحامهم مدينة نابلس.

العالم - فلسطين

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، في تصريحٍ صحفيٍّ تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه: هذه العملية تحسم من جديد فشل ما تسمى بعملية كاسر الأمواج الصهيونية التي تشنها ضد المقاومة في الضفة الغربية.

وأضاف "هذه العملية تؤكد من جديد أننا أمام ثورة متصاعدة في كل الضفة الغربية لن تهدأ إلا بتحقيق أهداف شعبنا".

وتابع "تثبت المقاومة في هذه العملية عن عجز المحتل في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية بالرغم من الاغتيالات والاعتقالات، وأن اغتيال الشهيد إبراهيم النابلسي ورفاقه ستكون وقود لتصاعد المقاومة في نابلس وكل مدن الضفة الغربية".

وشدد على أن شعبنا وقاومته يثبت معادلة أن اقتحام مدن الضفة من جيش الاحتلال ومستوطنيه ستواجه دائماً بالتصدي والمقاومة إلى أن تتحول كل مدن الضفة إلى منطقة حرام على الاحتلال.

وأصيب مستوطنان، فجر الثلاثاء، بعملية إطلاق النار على مركبة كان يستقلها 5 مستوطنين لدى محاولتهم الوصول إلى منطقة قبر يوسف شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار بالمنطقة الشرقية لنابلس على سيارة مستوطنين كانت متجهة لقبر يوسف يستقلها.

ووفق المصادر؛ أن المستوطنين هربوا من السيارة بعد إصابة عدد منهم، وأحرق المقاومون سيارتهم، وانسحبوا من المكان.

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