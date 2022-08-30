شاهد.. ما هو دور الكونغرس في مباحثات الغاء الحظر؟

العالم - خاص بالعالم

وقال فضل الله في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن العقبة الكبرى أمام مباحثات الغاء الحظر من قبل واشنطن هو الكزنغرس الأميركي.

واضاف، أن توقيع الكونغرس الاميركي على الاتفاق النووي يعد ضمانا لهذا الاتفاق، مشيرا الى ان اتفاق 2015 كان اجراء رئاسيا ولم يوقع عليه الكونغرس لهذا مع تسلم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الحكم خرج من الاتفاق النووي، لهذا توقيع الكونغرس الاميركي على الاتفاق النووي يعد الضمانة لهذا الاتفاق، يمنع اي رئيس اميركي جديد من النقض بهذا الاتفاق.

ولفت الباحث في الشؤون الدولية الى أن الكونغرس الاميركي يحتاجة الى 30 يوم لتداول نص الاتفاق النووي والتوقيع عليه، وهنا تبدأ لعبة التوازنات بين الحزب الديمقراطي والجمهوري، بما انهم على اعتباب انتخابات نصفية قادمة.

وبين فضل الله اذ لم يوقع الكونغرس على الاتفاق النووي، سيتخدم "جو بايدن" الفيتو الرئاسي ويستطيع تمرير الاتفاق.

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