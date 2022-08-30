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لقاء رئيس واعضاء الحكومة مع قائد الثورة الاسلامية 

لقاء رئيس واعضاء الحكومة مع قائد الثورة الاسلامية 
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع أسبوع الحكومة، التقى رئيس وأعضاء الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، ما قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

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