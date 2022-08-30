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لافروف وعبد اللهيان يبحثان غدا الوضع في سوريا ومستجدات الاتفاق النووي

لافروف وعبد اللهيان يبحثان غدا الوضع في سوريا ومستجدات الاتفاق النووي
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبحثان غدا الاربعاء، عددا من القضايا المهمة من بينها الوضع في سوريا وفي أوكرانيا والاتفاق النووي مع إيران.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان إنه “من المخطط غداً مواصلة تبادل وجهات النظر بين الوزيرين حول عدد من القضايا الدولية الرئيسة بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي والأوضاع في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وجنوب القوقاز وحول بحر قزوين”.

وتابعت الوزارة أنه إلى جانب ذلك من المزمع أن يناقش الوزيران الأجندة الثنائية بجانبيها التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسة في مجالات الطاقة والنقل وكذلك آفاق التوسع العلمي والعلاقات الفنية والثقافية والإنسانية.

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