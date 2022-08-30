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اليمنيون يطورون الأسلحة محليا لمواجهة العدوان السعودي

اليمنيون يطورون الأسلحة محليا لمواجهة العدوان السعودي
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الداخلية اليمنية في صنعاء أنها ماضية إلى الأمام في التطوير والتصنيع والبناء حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أنه سيتم إزاحة الستار عن مدرعة جديدة من فخر الصناعة المحلية (بأس 2).

العالم- اليمن

وأوضح المتحدث باسم الوزارة “العميد عبد الخالق العجري” أنه تم صُنع مُدرعة (بأس 2) محليًا، وتجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات، وأنها ستكون رافدًا كبيرًا لمساندة رجال الأمن، ورادعًا لكل من تُسول له نفسه المساس بأمن اليمن واستقراره، لافتًا إلى أن المدرعة تأتي بعد عامين من تدشين العمل في مدرعات (بأس 1)، والتي أعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وكان قائد حركة أنصار الله “السيد عبد الملك الحوثي” قد أكد في 25 مارس/ آذار الماضي، أن قطاع التصنيع الحربي مزدهر وواعد جدًا، وأن اليمن سيكون من الدول المنتجة للسلاح.

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اليمنيون يطورون الأسلحة محليا لمواجهة العدوان السعودي