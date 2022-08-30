بطاقة 'مير' الروسية قريبا في إيران

العالم - إيران

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه لا يزال يتعين إجراء عمليات تقنية من أجل تفعيل عمل منظومة "مير" (Mir) المصرفية في إيران.

وقال المسؤول الإيراني لوكالة "إسنا": أعتقد أنه سيتم إطلاق هذا النظام في الأيام المقبلة. اتفقت روسيا وإيران على إنشاء نظير سويفت (SWIFT) للتسويات المتبادلة بيننا وبين عدة دول أخرى، وسيبدأ هذا النظام التناظري في العمل قريبا.

وفي 16 أغسطس الماضي، كشف المدير العام لدائرة البنوك والتأمين في وزارة الاقتصاد الإيرانية، قربان إسكندري، عن أنه "في المرحلة الأولى سيتم إتاحة استخدام منظومة "مير" (Mir) للمعاملات المالية مع روسيا، ومن ثم سيتم استخدامها للتفاعل بلدان آخرى".

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

وبطاقات "مير" معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وسرعت روسيا من جهودها للترويج لنظام "مير" عالميا بعد أن أعلنت "فيزا" و"ماستر كارد" وقف خدماتهما في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعلى صعيد متصل أعلنت غرفة تجارة طهران أول أمس عن تنفیذ التنسیق اللازم لزیارة أکبر وفد تجاري روسي إلی إيران بهدف التفاوض مع شرکات القطاع الخاص.

وبناء علی الإتفاق بین غرفة تجارة طهران ومرکز تصدیر الإتحاد الروسي سیزور وفد تجاري یتکون من 125 من أعضاء 78 شرکة روسیة ناشطة في مختلف المجالات الإقتصادیة والتجاریه بهدف عقد لقاءات مع التجار ورجال الأعمال الإیرانیین ونظرائهم خلال أیام 19 - 30 سبتمبر/أیلول العاصمة طهران.

وتعمل هذه الشرکات في مجالات الصناعات الغذائیة والزراعیة والصحة والأدویة والمعدات الطبیة ومواد البناء والصناعات الخشبیة وقطع غیار السیارات والنقل والمعدات الصناعیة وأنظمة الإتصالات والحفر والتنقیب والطاقة وإعادة التدویر والتسویق الرقمي والتعلیم وغیر ذلك.