شاهد.. هذه حصيلة الإشتباكات في المنطقة الخضراء

العالم - خاص بالعالم

مصدر أمني عراقي أكد بأن مسلحين من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري أطلقوا النار من منطقة البلديات المنطقة على أهداف في المنطقة الخضراء، مشيرا الى أن القوات الامنية المتمركزة داخل المنطقة ردت على مصادر النيران.

وتحدثت وسائل اعلامية عن أن الاستهداف تم بعدد من قذائف الهاون وصواريخ من طراز '107 ميليمترات'، وقد تصاعدت ألسنة اللهب في أماكن مختلفة.

مصادر إعلامية أكدت أن صافرات الإنذار دوت في السفارة الأميركية في بغداد بعد سقوط عدة قذائف هاون في محيطها، كاشفة عن تفعيل السفارة لمنظومة الدفاع الجوي "سيرامو"، وأكدت المصادر إخلاء مقر السفارة الهولندية وانتقال موظفيها للسفارة الألمانية.

وفي حين أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية فرض حظر تجول في جميع انحاء البلاد امتدت المواجهات من بغداد إلى مناطق أخرى حيث اقتحم أنصار التيار الصدري مباني حكومية في محافظات ديالى و واسط وذي قار وأغلق آخرون منشآت نفطية جنوبي البلاد.

كما اقتحم أنصار التيار مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء جنوب البلاد، ومحكمة الاستئناف في محافظة ميسان الاتحادية جنوب شرقي العراق.

وسيطر عدد من أنصار التيار الصدري على مبنى محافظة بابل جنوب بغداد وقطع آخرون الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الحلة بالعاصمة وباقي المحافظات الجنوبية كما أغلقوا مداخل ميناء أم قصر جنوبي العراق.

وطالت هجمات سرايا السلام كذلك القصور الرئاسية التي تضم مقر القوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة جنوبي العراق، ودارت مواجهات استمرت لعدة ساعات مع بعض وحدات الحشد الشعبي

مصادر أمنية اكدت كذلك أن عناصر سرايا السلام نفذوا هجوما مسلحا على مبنى القنصلية الايرانية في البصرة، وآخر على مقر تابع لأحد الأحزاب السياسية دون وقوع خسائر بشرية، فيما أحرق انصار التيار الصدري مقرا لحزب الدعوة وآخر لتيار الحكمة في حي الزعفرانية جنوب بغداد.

