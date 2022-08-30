أهم جسر حيوي في سوريا يتم وضعه بالخدمة اعتبارا من اليوم

العالم - سوريا

وبحسب ما نشرت الوزارة، تمت إعادة تأهيل الجسر المعدني السككي الواقع في منطقة قمحانة فوق نهر العاصي، والذي تسببت الحرب والمعارك في المنطقة بإحداث فجوات كبيرة في "الجوائز" المعدنية للجسـر.

بدوره، أوضح مدير عام الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية محمد العمر أن الورشات الفنية تابعت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السـورية استبدال القطاعات التالفة والمتضررة من جسم الجوائز المعدنية وتدعيمها بدعامات إضافية حسب الدراسة الفنية بما يضمن سلامة استثمار الجسـر أثناء مرور القطارات.

وأضاف العمر: تمت صيانة الركائز الوسطية للجسـر والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 15 م، وصيانة أرباع المخاريط وصيانة أجهزة الاستناد المعدنية.

ونوه العمر إلى أن الجسر لم يكن خارج الخدمة بشكل كامل وكانت القطارات تمر بحذر، وإنما توقف لفترة إلى حين إتمام عملية الصيانة والتأهيل.

وبين العمر أن الجسـر سيكون بالخدمة اليوم، وسيقوم بتخديم القطارات العاملة على نقل وشحن البضائع أولا والركاب ثانيا.

يذكر أن الجسـر يتألف من ثلاثة جوائز معدنية طول كل جائز 34.5 م، وبطول إجمالي للجسر يبلغ 103.5 متر وهو يعتبر من أهم الجسور السككية الحيوية في سوريا على محور حلب – حماة – دمشق، وثاني أطول جسور السكك بعد جسر حربنفسه في حماة.