محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف الجديد للافراج عن الأسير المضرب عواودة

العالم ـ الاحتلال

وقالت أحلام حداد محامية المعتقل خليل عواودة:" إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن المعتقل عواودة مجددا رغم ما وصل إليه، وتتذرع بهذه الأسباب أنٌهم ليسوا هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم ٢١/٨ وأننا لم نأتي بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".

ويعيش الأسير عواودة أوضاعاً صحية صعبة جداً قد تصل به حتى الاستشهاد نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام والذي وصل به لليوم الـ171 على التوالى.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.