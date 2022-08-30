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شاهد.. الهدوء يسود البصرة بعد ليلة ساخنة

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

في مدينة البصرة جنوبي العراق، لاقت دعوة زعيم التيار الصدري ترحيبا من قبل الاوساط الشعبية والسياسية التي اعتبرت انسحاب المتظاهرين خطوة منعت الانزلاق نحو تصعيد لا يحمد عقباه.

العالم - مراسلون

وهذا هو مبنى حكومة البصرة المحلية الذي اقتحمه انصار التيار الصدري خلال ليلة الاحتجاجات الماضية، المبنى الان بات خالياً من المحتجين بعد خطاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الذي دعا انصاره الى الانسحاب من ساحات التظاهر.

فبعد يوم ساخن من احتجاجات اقدم خلالها متظاهرو التيار الصدري على اقتحام مبان حكومية، واغلاق منشأة نفطية وموانئ تجارية في جنوبي العراق، عاد الهدوء مرة اخرة الى البصرة، هدوء يأتي عقب انسحاب جميع المتظاهرين من اماكن احتجاجاتهم امتثالاً لدعوة زعيمهم السيد مقتدى الصدر.

ومع عودة الحياة الى طبيعتها بعد ليلة شهدت اشتباكات استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة، يرى متابعون للمشهد ان قرار زعيم التيار الصدري بسحب مناصريه من ساحات التظاهر، اسهم بمنع حدوث مزيد من التصادم واراقة الدماء.

ويشار الى ان دعوة الصدر لاقت ترحيباً واسعاً من قبل الاوساط الشعبية في العراق، وسط دعوات للقوى السياسية الى ايجاد مخرج للازمة الحالية والمضي بتشكيل حكومة تحقق تطلعات المواطنين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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