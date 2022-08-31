ايران تؤكد على تصنيف زمرة "خلق" كمنظمة ارهابية

العالم - ایران

وجاء في هذا البيان الصادر الذي نشر في عدد من الصحف الإيطالية الثلاثاء: أن الثلاثين من اغسطس هو ذكرى ارتكاب جريمة إرهابية كبرى ضد شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية. وان الشعب الايراني يعرب في مثل هذا اليوم من كل عام ، عن غضبه واستنكاره للإرهاب ويعلن ويشدد على ضرورة التضامن في مواجهة الإرهاب. وفي هذا التاريخ ، استشهد الرئيس الايراني المنتخب محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر إثر حادث إرهابي ارتكبته زمرة "خلقط الإرهابية المتورطة في ارتكاب جرائم كثيرة ضد الشعب الايراني .

واضاف البيان: إن زمرة "خلق" الارهابية التي كانت حليفة لصدام حسين ، ديكتاتور العراق ، قد خانت الشعب الإيراني لمدة 8 سنوات وقاتلت إلى جانب هذا النظام الوحشي ضد ايران وشعبه ، وتورطت في اراقة دماء اكثر من 17 ألف إيراني بينهم مسؤولون ونواب كما انها متورطة في اغتيال العلماء النوويين بتوجيه من أجهزة المخابرات والتجسس ضد إيران .

وتابع: هذا على الرغم من حقيقة أن هذه الزمرة الإرهابية العنيفة لا تحظظى بالقبول لدى الشعب الإيراني وحتى لدى الجماعات المعارضة الأخرى والمعارضة الإيرانية في الخارج ، وهناك استنكار واسع النطاق لدى الشعب الإيراني وغيرهم من أصحاب الفكر الحر تجاه هذه الزمرة بسبب عنفها اللإنساني وأعمالها الإرهابية الوحشية.

واضاف: اليوم ، يعترف العالم بإيران كبلد على خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب. العالم مدين لإيران بهزيمة داعش. وقفت إيران إلى جانب حلفائها في العراق وسوريا في محاربة داعش والجماعات الإرهابية العنيفة الأخرى وهزمتهم. على الرغم من الدور الذي لعبته في هزيمة إرهاب داعش التكفيري ، إلا أن إيران لا تريد الاشادة والثناء ، فقد تصرفنا وفقًا لمبادئ قيمنا الوطنية والأخلاقية ، ولكن كضحية للإرهاب نتوقع من الدول التي آوت عناصر جماعات إرهابية مثل المنافقين "زمرة خلق" وفسحت المجال لأنشطتها، التوقف عن تطبيق المعايير المزدوجة في التعامل مع الإرهاب.

وتابع البيان: يجب ألا تستخدم الحكومات قيم حقوق الإنسان والديمقراطية كوسيلة للتستر على الحقيقة وتجاهل جرائم الإرهابيين والتغطية عليها. الديمقراطية لا تعني حرية الإرهابيين في الدول الغربية.

وقال: لا يمكن تحقيق الديمقراطية والحرية من خلال دعم الإرهاب لارتكاب الخيانة والجريمة في دول أخرى. السماح للإرهابيين بالعمل بحرية ضد حكومة وشعب إيران لا يعني تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير ، بل يعني انتهاكًا واضحًا لها.

كما صرحت سفارة جمهورية إيران الإسلامية: لا يمكن تقسيم الإرهاب إلى جيد وسيئ. إذا رأت أوروبا أن مصداقيتها في العالم قد تضررت ، فذلك بسبب التناقض في الدفاع عن الإرهابيين ودعمهم. هذا لا يتوافق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وختم البيان: تتوقع إيران حكومةً وشعباً من شعب ايطاليا العظيم والحضاري وحكومة إيطاليا الصديقة ، إدراج منظمة "المجاهدين" الدموية في قائمة الارهاب، ومنع أنشطتها تحت ستار كاذب مثل الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الشعب الإيراني ومنع أنشطة هذه الزمرة في إيطاليا ضد جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الصديق.