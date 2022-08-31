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رد فعل إيران على التصريحات الاستفزازية لقائد قوات سنتکوم  الإرهابية

رد فعل إيران على التصريحات الاستفزازية لقائد قوات سنتکوم  الإرهابية
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

لطالما تسبب الوجود غير القانوني للقوات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي في انعدام الأمن ، وهذا الامر خلق مؤخرا مشاكل جديدة للملاحة الآمنة في المنطقة باستخدام قوارب غير مأهولة.

العالم - ايران
ووصف الجنرال مايكل كوريلا ، قائد إرهابيي سنتكوم ، عمل حرس الثورة الاسلامية في السيطرة على القارب الامريكي غير المأهول في الخليج الفارسي أمس بأنه غير قانوني ومزعزع للاستقرار، حسب تعبيره.
يشار الى ان الإجراء السريع الذي اتخذته البحرية التابعة للحرس الثوري والمتمثل بالسيطرة على زورق أمريكي غير مأهول وسحبه ادى إلى منع وقوع حادث بحري.
البحرية الأمريكية ترسل خلال الآونة الأخيرة ، عددا كبيرا من الزوارق العسكرية غير المأهولة تحت غطاء الابحاث إلى منطقتي الخليج الفارسي وبحر عمان.
ستواصل القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية واجباتها القانونية في إطار المهام الملازمة لحماية خطوط الشحن وتأمينها من أجل منع أي انعدام للأمن وعدم الاستقرار في الخليج الفارسي وبحر عمان.

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