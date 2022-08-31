"العدالة والتنمية" المغربي يدين استقبال وفد "إسرائيلي" في العاصمة الرباط

العالم - المغرب

وقال مولاي حفيظ مستعين، عضو مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط عن العدالة والتنمية، إن رئيس المقاطعة أبى إلا أن يدنس أرض يعقوب المنصور الطاهرة باستقباله وفدا “إسرائيليا” خلال مهرجان “التبوريدة” (مهرجان الخيول).

وإدان مستعين “بكل عبارات الشجب هذا التصرف الذي لا يمثل جميع أعضاء المجلس بقدر ما يمثل صاحبه ومن قام به”، منبها إلى أن الفروسية التقليدية تراث مغربي أصيل، يمثل ارتباط المغاربة بالخيل، ويرمز إلى الجهاد والدفاع عن المقدسات الذي يدافع عنها المغاربة بكل فخر واعتزاز.

وشدد المتحدث ذاته على رفضه أي نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم وكل من يمثله بأي صفة كانت، لما يمارسه من قتل وتنكيل بأهلنا في فلسطين، والاعتداءات المتكررة على المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.

ودعا المستشار البلدي، كافة أعضاء المجلس وجمعيات المجتمع المدني وأبناء المقاطعة الغيورين، إلى إدانة هذا الاستقبال على أرض مقاطعة يعقوب المنصور الطاهرة وإدانته.

وفي موضوع آخر مرتبط بالتطبيع المغربي الإسرائيلي، كشف موقع “اليوم 24” عن شروع وزارة التعليم العالي المغربية في تفعيل اتفاقات التعاون الأكاديمي مع إسرائيل في قطاع التعليم العالي، وذلك بمشاركة أول وفد من الطلبة المغاربة في فصل دراسي بجامعة إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن أربعة طلاب مغاربة وصلوا إلى جامعة بن غوريون في النقب للمشاركة في فصل دراسي صيفي، في تعاون هو الأول من نوعه بين جامعة إسرائيلية ومغربية، في إطار برامج علوم البيانات والنظام الصحي بالجامعة، يجمع طلاب من جميع أنحاء العالم.

وتحدث الموقع المغربي عن مساعي عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، لربط الجامعات المغربية بنظيرتها الإسرائيلية، باتفاقيات جديدة، والتقى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قبل أيام قليلة في المغرب، لإبرام اتفاقية لتوزيع منح دراسية على الطلبة الجامعيين المغاربة.

الاتفاقيات مع فريج لم تكن الأولى، حيث يشير المصدر ذاته الى أن وزير التعليم المغربي سبق ووقع في شهر آيار/ مايو الماضي، اتفاقا مع وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، يهدف الاتفاق إلى توسيع التعاون بين جامعات ومراكز أبحاث الجانبين وربط التواصل بين الطلبة والباحثين في المجال بحضور وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلية، أوريت فركاش هاكوهين خلال أول يارة لها للمغرب.

الاتفاقيات بين الميراوي و"اسرائيل"، سبق وجرت عليه انتقادات من طرف الأساتذة الجامعيين، حيث إن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي سبق واستنكرت بشدة، نشاطات حضرها إسرائيليون في الجامعات المغربية، محذرين من تكرارها.

ولفت المصدر الى أن مجالات التعاون بين المغرب والإحتلال في مجال التعليم بدأت مع وزير التعليم العالي المغربي السابق سعيد أمزازي، الذي كان قد أطلق في آخر أيام مسؤوليته في وزارة التعليم العالي، برامج لتبادل الطلاب و”توأمة مدارس ثانوية”.

وأشار الى أن التبادل الطلابي استمر بتوالي زيارات أكاديميين إسرائيليين للجامعات المغربية، منها زيارة للبروفيسور الإسرائيلي، من الجامعة العبرية في القدس، الذي أعلن مكتب الاتصال الاسرائيلي قبل أسابيع أنه حل بالمغرب من أجل العمل على توطيد العلاقات بين الجامعة العبرية والجامعات المغربية.