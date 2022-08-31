أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء31 اغسطس 2022

اطلاعات ..

القائد بلقائه مع رئيس الجمهورية واعضاء حكومته ..

"مازال الإقتصاد في مقدمة أولويات البلاد , وإنعاش الآمال والثقة أبرز نجاح للحكومة"

ابتكار ..

تراجع مقتدى الصدر وعودة الهدوء النسبي في العراق

خراسان ..

عودة الأمن والهدوء النسبيين لبغداد مرة أخرى بعد يومين من الإشتباكات الدامية

آفتاب يزد..

مقتدى الصدر يدعو أنصاره لوقف التظاهرات والإعتصامات ولإخلاء البرلمان فورا

كيهان ..

أسعار الطاقة الكهربائية في أوروبا تسجل أرقاما قياسية جديدة كل يوم

آرمان ملي ..

الناطق بإسم الكرملين.. الأوربيون يدفعون ثمن سياسات قادتهم الخاطئة إزاء روسيا

مردم سالاري ..

إشتداد حدة المعارك بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية في منطقة خرسون شرق أوكرانيا

جمهوري اسلامي ..

تفجر خلافات داخلية حادة في حركة طالبان الأفغانية .. العاصمة بكابول والقدرة بقندهار

جوان ..

الصدر يعتذر من الشعب العراقي على ما قام به أنصاره ويدعو لوقف المظاهرات والإعتصامات فورا

ايران ..

وزارة العدل الإمريكية تتحدث عن إتساع دائرة العنف والجريمة بشكل خطير في الولايات المتحدة

ابرار ..

المحكمة الفدرالية العليا في العراق تؤجل النظر في الطلب الداعي لحل البرلمان

آرمان إمروز

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يطالب بإعلانه الفائز في الإنتخابات الرئاسية او إعادتها

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها حول مستجدات الساحة العراقية (الصدر يتراجع لكن الأزمة ما زالت باقية) بغداد شهدت خلال الايام الماضية مواجهات ساخنة بين من يمكن وصفهم بدعاة الفوضى وحماة القانون , واشتبك مسلحوا سرايا السلام التابعين للتيار الصدري مع قوى الامن بالمنطقة الخضراء وسالت دماء ووقع ضحايا, وتدور الموقف بشكل خطير ليعود الصدر للصورة داعيا انصاره لوقف المعارك وانهاء المظاهرات والاعتصامات.

إن العراق يشهد أزمة سياسية خانقة منذ أشهر وقد تستمر وتتفاعل بشكل خطير ثانية مالم يتم التوصل لحل عقلائي واضح له.

ان المشكلة تكمن بعدم تراجع اللاعبين الرئيسيين في الساحة السياسية العراقية عن مطالباتهم والتي يمكن وصف بعضها بالتعجيزية للاخرين في العديد من الحالات . نعم الصدر تراجع مؤخرا تحت وطأة مخاوف من انفلات الامور ووطأة صمود الاطار التنسيقي على مواقفه بدعم القانون والدستور , ولكن هذا التراجع قد لايكون نهاية للقصة وقد لا يشكل حتى بداية لحل الازمة فالصدر اعتزل السياسية مرات ليعود اليها في كل مرة الامر الذي يعني ان ما شهدته بغداد قد يتكرر ثانية. ان الازمة السياسية في العراق لن ترى الحل ما لم تضع كل الاطراف المصالح الوطنية في المقدمة .

جوان ..

صحيفة جوان استعرضت وتيرة تطورات الازمة السياسية في العراق وكتبت في مقالها ( الفتنة التي يفرضها الصدر )..مقتدى الصدر تراجع امس داعيا انصاره لوقف العنف والمظاهرات والاعتصامات فورا, وانسحب هؤلاء بمن فيهم المسلحين من عناصر سرايا القدس من البرلمان والمنطقة الخضراء .

ان هذا التطور ايجابي بالتاكيد انعكس عبر ايجاد حالة هدوء نسبي , لكن ماقاله الصدر في مؤتمره الصحفي ايضا حمل مؤشرات تقول ان الازمة لم تنتهي .ففي مؤتمره الصحفي

هدد الصدر ضمنيا بأن الأمور ماكانت لتصل الى هذا الحد فيما لو كانت القوى السياسية قد وافقت على مطاليبه.

وهذه العبارة ابتزاز مبطن وتهديدة مغلف من ان ما حدث بالمنطقة الخضراء قد يتكرر مالم يتم حل البرلمان ومالم تذعن القوى السياسية لمطاليبه التعجيزية باقصاها من الانتخابات والحكومة والعمل السياسي برمته.

في الواقع ان ما حدث من اشتباكات دامية ببغداد مؤخرا مجرد جرس انذار من خطر انجرار العراق لحرب اهلية بسبب مثل هذه المطالبات التعجيزية التي تدفع في نهاية المطاف لتفجير نيران فتنة بكل الاحوال.

مردم سالاري ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( مخاوف الأمريكيين من إندلاع حرب داخلية ) كتبت صحيفة مردم سالاري .. عكست نتائج احدث استطلاع للرأي في الولايات المتحدة مخاوف وهواجس جدية بين الامريكيين من انزلاق البلاد في هاوية حرب اهلية وحسب نتائج هذا الاستطلاع الذي اجرته" يوكاو" الخاصة بتقييم الوضع الاجتماعي ..

عبر ثلاثة وأربعون بالمئة من المستطلعين عن مخاوف جدية من إندلاع حرب أهلية خلال عشر سنوات بأمريكا.

وبلغت النسبة بين المستطلعين الجمهوريين ستة وخمسين بالمئة وبين الديمقراطيين اربعين بالمئة وهناك المستقلين ايضا .

ويرى نحو ستة وستين بالمئة من المشاركين بالاستطلاع ان المجتمع الامريكي يشهد منذ سنوات اتساع الشروخ الاجتماعية وتفاقم العنصرية الى جانب تفاقم الجريمة و تكدس السلاح في الشارع .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( لماذا تراجع الصدر سريعا ؟)..مقتدى الصدر دعا انصاره ومقاتليه من عناصر سرايا السلام لوقف الاشتباكات والمظاهرات والاعتصامات والانسحاب بسرعة من المنطقة الخضراء وذلك في تطور صدري مفاجئ اخر بعد مفاجأة اعتزاله العمل السياسي.

ولعل هناك من يتساءل عن اسباب هذا التراجع الصدري المفاجئ , في الواقع يمكن الاشارة لعدة عوامل .. الصدر أراد إنقاذ ما تبقى له من مكانة بعد فقدان مواقفه لأي غطاء شرعي إثر بيان المرجع السيد كاظم الحائري.

كما ان الصدر اراد بهذا التراجع التعتيم على واقع ما كشفت عنه الاشتباكات من ضعف مشهود لسرايا السلام رغم كل هالة المبالغة بقدراتها, الى جانب ذلك ادرك الصدر انه يخوض مسار خطير للغاية واكبر مما كان يتصور . في الواقع الصدر نفسه اعترف في مؤتمره الصحفي ومن دون ان يدرك, بمسؤوليته وتياره عن تفجير الاوضاع في بغداد حيث شكر الحشد الشعبي على عدم اطلاقه رصاصة واحدة خلال هذه الاجواء .

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا حول مستجدات الحرب باوكرانيا يحمل عنوان ( إشتداد المعارك في خيرسون )جاء فيه..تدور معارك عنيفة في منطقة خيرسون بجنوب اوكرانيا بعد ان شن الجيش الاوكراني هجوما مضادا واسع النطاق. الرئيس الاوكراني زيلينسكي دعا الجنود الروس للتراجع والانسحاب .

كييف تتحدث عن إنتقال الجيش الأوكراني من الدفاع للهجوم بخيرسون, والقيادة العسكرية الروسية تؤكد فشل هذا الهجوم.

وتراهن كييف على وصول المزيد من السلاح الغربي المتطور للقيام بهجمات مضادة على مواقع القوات الروسية في شرق وجنوب اوكرانيا وسط شكوك دولية جدية بشأن مدى قدرة الجيش الاوكراني على ايجاد تغيير ملموس في المعادلات الميدانية.