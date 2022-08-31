قوات الاحتلال تقتحم غرف الأسرى الفلسطينيين في سجن رامون

العالم-فلسطين

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، في تصريح صحفي، إن قوات القمع اقتحمت جميع أقسام سجن رامون، كاشفا عن حالة من التوتر تسود السجن.



في السياق، أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ نحو 1000 أسير يشرعون غدا بإضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل.



ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها.



وأشار، إلى أن خطوات الأسرى استندت على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني "الشاباص"، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.