العراق.. مسألة بدء التصعيد والسيطرة علی مجرياته

العالم - خاص بالعالم

وقال الجواهري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم: انت تستطيع ان تبدأ بالحرب، لكنك لا تستطيع السيطرة علی مجرياتها وهذا ما حدث فعلاً بالعراق، فقد فقد مقتدی الصدر السيطرة علی انصاره بحيث انه أدان أعمال التيار الذي يترأسه في خطابه.

وأضاف ان الصدر كان يريد تظاهرة سلمية وايجابية وطرح مطالب رسمية ودستورية، لكنه لم يستطع ضبط الشارع وردود فعله.

وأشار الی وجود جهات حاولت استغلال الظروف والركوب علی امواج الاحداث واستفزاز الوضع وصب الزيت علی النار من خلال قنوات اعلامية عربية لكي يتقاتل ابناء الشعب والمذهب الواحد مع بعض.

وأكد ان تغريدات البعثيين وأبناء النظام السابق كانت واضحة بأنهم يستعدون للعودة باستخدام الظروف الطارئة في العراق، ولم يكن الصدر يريد حدوث مثل هذه المسائل.