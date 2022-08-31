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أردوغان يشن هجومًا حادًا على أمریکا واليونان حول صواريخ إس400

أردوغان يشن هجومًا حادًا على أمریکا واليونان حول صواريخ إس400
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

وبخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بسبب فرضها عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية من طراز “إس400-“، ومنعها من شراء طائرات حربية من طراز “إف35-“، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الحكومية.

العالم - ترکیا

ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم الاربعاء عن أردوغان القول: “نتساءل كيف سترد الولايات المتحدة على تفعيل أنظمة /إس/300- أمام القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

وأضاف الرئيس التركي أن “المسألة لا تتعلق باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية والمنتجات العسكرية الأمريكية سويا، ولكن بتركيا نفسها. إنهم لا يعطوننا طائرات من طراز /إف/35-، ولكن يردون على أنظمة دفاع بديلة نقوم بشرائها، ويفرضون عقوبات تمتد إلى قضايا سخيفة. صراحة، نحن لا نهتم بأي من ذلك تماما” دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال: “لن نستخدم أبدا طائرات من طراز /إف/35- و/إس/400- داخل نفس النظام”.

واتهم اردوغان اليونان باستهداف الطائرات التركية بمنظومتها للدفاع الجوي إس300-، وبارتكاب “عمل عدائي”، وقال إنها بذلك تتحدى حلف الناتو وحلفاءه.

ومن جانبها، نفت أثينا هذه الاتهامات.

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أردوغان يشن هجومًا حادًا على أمریکا واليونان حول صواريخ إس400