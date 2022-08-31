"ايتام خميس مشيط" يتصدر تويتر السعودية وغضب واستنكار عالميين

العالم - نبض السوشيال

وأثارت المقاطع المصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول دخول عدد من الأشخاص بلباس مدني وعسكري إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير، بعضهم يحمل عصي، ويتم الاعتداء على نساء بزي أسود.

من جهتها أوضحت إمارة منطقة عسير، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

ونشرت صاحبة حساب @sa_nicolass، الفيديو الذي يظهر فيه الحادث بدار الأيتام، وقالت فوقه في تغريدة لها: #ايتامخميسمشيط، من هذا المنبر، انشر المقطع، أنا واحدة من بنات الدار، وانا من قمت بتحرير واختصار المقاطع، الذي سينزل الآن، فأما اليتيم فلا تقهر، حسبي الله لكل من اعتدى علينا، وكل من يضلل الحقيقة، الله يورينا عجائب قدرته، في كل من تسبب بهذا، وكل من ساند“.

وأوضح الحساب "السبب في التعدي علينا ان الفتيات طالبو بحقوقهم بالدار وتم الرفض فقامو بالاضراب عن الفساد والظلم وبسببه تم التعدي علينا ، مع العلم لم نعتدي على اي من الموجودين بالمقطع ولم نعتدي على اي موظفه ، ايضا تم تعدي على بعض العاملات والموظفات وفتيات الحضانه".



تركي الشلهوب غرد قائلا:

ابو جهل رفض الدخول إلى بيت رسول الله لكي لا يخيف بناته.. ولكن أشباه الرجال هؤلاء، لا مروءة الجاهلة ولا أخلاق أهل الإسلام!





"جنيّه" علقت بالقول:

ماني مستوعبه اللي قاعد يصير

مستحيل فيه بشر بهالقسوه????

الشرطة اللي مفروض انها مصدر الامن والامان صارت هي مصدر التخويف والاجرام

من المسؤول عن هذي المهزله؟

ولو ماصوروا وانتشرت هل بيختفي الموضوع وتنتهي القضية!

ياربي ماني قادرة استوعب ان فيه دور صار فيها كذا ومحد درى





صفحة "معتقلي الرأي" التي تعنى بأمور الناشطين المعتقلين في السعودية نشرت الفيديو وقالت:

�مشاهد مسرّبة من داخل دار للفتيات الأيتام في خميس مشيط، تُظهر قيام عدد من رجال الأمن برفقة عناصر ملثمين بالزي المدني بمداهمة الدار و الاعتداء على الفتيات بالضرب بسبب اعتصامهن للمطالبات بتحسين أوضاعهن داخل الدار.



ونوه الناشطون الى ان مقاطع الفيديو الواضحة لضرب النساء في دار للأيتام بخميس مشيط في السعودية انتشرت على مستوى العالم وهي تظهر بوضوح وحشية الأجهزة الأمنية في المملكة ضد فتيات داخل دار ايتام فما بالك في السجون والمعتقلات، متسائلين عن الويلات التي يخبرها ناشطو حقوق الانسان في معتقلات المملكة.

هذا وتواجه السعودية والنظام الحاكم فيها اتهامات واسعة في ما يتعلق بحقوق الانسان منها القمع الوحشي لحرية التعبير والمحاكمات المسيسة التي تخلو عادة من أي معايير انسانية وتغليظ أحكام السجن بحق الناشطين والتنكيل بهم.

وكانت محاكم السعودية قد حكمت في الشهر الجاري على طالبة دكتوراه "سلمى الشهاب" بالسجن 34 عاما لمجرد تغريدات بسيطة ايدت فيها حقوق المرأة في السعودية، حيث اتهمتها بالارهاب!

كما أعدمت السعودية قبل اشهر 81 شخصا بعضهم اطفال بسبب قضايا تتعلق بالسياسة وحرية التعبير، وكان 42 منهم ينتمون الى الاقلية من اتباع اهل البيت عليهم السلام في المنطقة الشرقية المحرومة رغم انها تركد على اعظم ابار النفط في العالم.

وتقول منظمة العفو الدولية ان العديد من ناشطات حقوق المرأة يتم احتجازهن في السعودية بسبب تعليقاتهن على تويتر. ويمنع الخوف السائد من الانتقام في السعودية الناس من التحدث علنًا عن هذه الحالات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مع وسائل الإعلام.

وتوضح "يجب على السعودية وضع حد لحملتها القمعية التي لا هوادة فيها ضد ناشطات حقوق المرأة، وأي شخص آخر يجرؤ على التعبير عن آرائه بحرية. ويجب على السلطات أيضًا التوقف عن مساواة حرية التعبير بـ”الإرهاب”. يجب عليها إلغاء أو تعديل نظاميْ مكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية، اللذين يجرمان المعارضة، وسن قوانين جديدة تتوافق تمامًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.