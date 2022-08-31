مخاوف من شتاء قارس بعد توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا

العالم - خاص بالعالم

مجموعة غازبروم الروسية العملاقة اوضحت في بيان أنها أوقفت بالكامل إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم بسبب بدء أشغال مقررة في المحطة، بيانات نشرتها شبكة إنتسوغ الأوروبية لنقل الغاز اشارت إلى توقف تدفق الغاز بالكامل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء في خط الأنابيب الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، ومن هناك يتم تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى.



وقال كلاوس مولر رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة الألماني:"لا نفهم حقا الحاجة الفنية لهذه الصيانة المتجددة من روسيا، يعتمد الأمر إلى حد كبير على ما إذا كنا نتحدث عن ثلاثة أيام أو ما إذا كانت روسيا ستتخذ قرارا مختلفا بطريقة ما بعد ذلك".



وضمن المخاوف من شتاء قارس على خلفية توقف ضخ الغاز الروسي ،تعيش اوروبا اسوأ ايامها ..يقول متابعون ان روسيا تعمل على توجيه الضربات القوية للاتحاد الأوروبي على غرار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الدول الأوروبية، وتستخدم سلاح الغاز الذي يعتبر الشوكة في ظهر أوروبا للضغط عليها بشكل كبير..



وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح حرب، بينما تنفي موسكو ذلك.

عمليا قطعت روسيا الإمدادات عن بلغاريا، والدنمرك، وفنلندا، وهولندا، وبولندا تماما، وقلصت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى، وضمن تلك الاجواء كان حذر/ تين فان دير ستراتين / وزير الطاقة البلجيكي قبل بضعة ايام ، من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تواجه شتاءا مروعا، في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز.

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