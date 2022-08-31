العامري يدعو القادة السياسيين لالتزام الصمت الإعلامي والسياسي

العالم - العراق

واتى بيان زعيم تحالف الفتح كالتالي: بسم الله الرحيم

حب الحسين يجمعنا.. حب الحسين يوحدنا.



ونحن على اعتاب زيارة الاربعين المقدسة ، حيث نستذكر لوعة استشهاد ابي الاحرار واهل بيته واصحابه ونجدد المأتم الخالد ، في هذه الايام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام ، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والاعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق ، وان يكفوا عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة ، وان لا نتحدث في ايام الحسين الا عن رسالة الحسين في مواجهة الظلم والعدوان ورفض الخضوع للظالمين ، فلتتظافر كل الجهود من اجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لانجاح هذه الزيارة المقدسة ، ومن اجل تهدئة النفوس ، واعادة الثقة والمودة بين ابناء الوطن الواحد ، وبين ابناء المذهب الواحد ، وبين ابناء الشهيدين الصدريين العزيزين ، وان شاء الله ببركة دم الحسين الطاهر سنتجاوز هذه الاحداث وآثارها الاليمة والحزينة.



اللهم وحد كلمتنا على التقوى واجمع قلوبنا على الهدى.