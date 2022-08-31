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سرايا السلام تصدر بيانا جديدا لوحدة الصف

سرايا السلام تصدر بيانا جديدا لوحدة الصف
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

دعت القيادة العامة لسرايا السلام، إلى "وحدة الصف والالتزام بالطاعة والمركزية"، فيما أشارت إلى أن "العدو يتربص".

العالم - العراق

وقالت السرايا في بيان، إنه "انطلاقاً من قول وليّنا الشهيد السيد محمد الصدر (قدس سره): (لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة الحوزة العلمية)، وحباً وسيراً على نهج ابنه البار السيد مقتدى الصدر، الذي طالما يؤكد على وحدة الصف ورص الصفوف والالتزام بالطاعة والمركزية".

وفيما أكدت على "تجديد العهد والطاعة للقيادة الحكيمة المتمثلة بالقائد الصدر ومن يُنصبهم"، شددت على ضرورة عدم الانسياق "خلف الاشاعات والارادات التي تحاول تفتيت وحدة أبناء المنهج الصدري، فإن قوتنا في اجتماعنا وتوحدنا، وضعفنا في تفرقنا، والعدو يتربص بنا".

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