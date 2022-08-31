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خبير عسكري سوري يكشف خفايا الاستهداف الاسرائيلي على مطار حلب الدولي

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، ان الاستهدافات تأتي في إطار الدور والاستراتيجية الاسرائيلية التي تستند الى مصطلح المعركة بين الحروب.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة في سماع أصوات انفجارات عدة من جهة مطار حلب الدولي أشار عباس الى أن الكيان الاسرائيلي يحاول استغلال حالة تنفيذ "معركة محدودة"، يمكن بمستوىً تفكيكي لها من خلال هذه العمليات ان تحقق اهدافها الاستراتيجية خاصة اذا تم النظر ان هذه الاعمال القتالية العدائية الاسرائيلية باتت تنفذ اليوم على امتداد الجغرافيا السورية من اللاذقية الى طرطوس الى دمشق الى حمص الى حماه وادلب وباتجاه حلب ودير الزور.

ولفت عباس الى أن كل الجغرافيا السورية باتت مستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي أو الامريكي والتركي وبالتالي عندما تستهدف اليوم حلب بالقواعد العسكرية او المدنية أو المنظومات الحربية والاستطلاعية والدفاع الجوي بحلب ومطار حلب الدولي فهذا يعني أن الاحتلال الاسرائيلي يريد التصعيد وهذا التصعيد يرتبط بالدور الذي تمارسه العصابات الارهابية في الشمال السوري ويتكامل مع العدوان الامريكي في الشرق السوري.

وكان قد اعلن مصدر عسكري سوري ان كيان الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانا على حلب شمالي البلاد.

وقال المصدر ان العدوان استهداف مطار حلب الدولي، واضاف ان العدوان تم بواسطة ضربة صاروخية ادت الى وقوع اضرار مادية في المطار.

وبحسب المصادر الاعلامية فان الاضرار هي طفيفة بالاضافة الى تضرر المناطق المحيطة في المطار.

واشار مراسل العالم الى ان منازل السكان هي الاكثر تضررا بهذا العدوان خصوصا منطقة النيرب غرب مدينة حلب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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