مطار صنعاء يعلن فتح رحلات يومية إلى جيبوتي

العالم - اليمن

يأتي ذلك في وقت أكدت صنعاء أن إحراز تقدم في مسار المشاورات الجارية مرهون برفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة إضافة إلى صرف مرتبات الموظفين الحكوميين.

وناقش وزير الخارجية في حكومة صنعاء، المهندس هشام شرف عبدالله يوم امس الاربعاء، منسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في اليمن، وليام ديفيد غريسلي، أهم تداعيات الوضع الإنساني الذي يعاني منه المواطن اليمني، كما ناقشا تطورات الوضع الحالي للخزان العائم صافر حيث أكد الوزير شرف على أهمية الإسراع في سد الفجوة التمويلية للبدء في عملية الصيانة للخزان وتلافي اي كارثه بيئيه.

واكد وزير الخارجية بأن تمديد الهدنة يُعد فرصة لتثبيت خطوات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، ما يمكن على ضوئها ضمان السير في مزيد من الخطوات نحو السلام ، مشدداً في نفس الوقت على أهمية التنفيذ الكامل لاجراءات بناء الثقة وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل وعدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، كما أن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة يُعد أحد أهم إجراءات بناء الثقة اللتي ينتظر الجميع الاسراع بها بشكل جاد ومسؤول ،وبما يخفف من تداعيات الكارثة الإنسانية اللتي يعاني منها ملايين اليمنيين.

المصدر - روسيا اليوم