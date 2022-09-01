بالفيديو.. اليكم تفاصيل العداوان الاسرائيلي على سوريا وحجم الخسائر

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عدوان اسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي في الجنوب الشرقي للمدينة اسفر عن بعض الخسائر المادية لسكان منطقة النيرب المحيطة بالمطار والتي سقطت فيها الصواريخ وادت الى اشتعال الحرائق في اراضيها الزراعية.

بعد سماع المضادات الارضية وهي تتصدى للصواريخ الاسرائيلية ودوي انفجاراها الذي سمع بوضوح في ارجاء مدينة حلب تابع اهالي المدينة حياتهم بشكل طبيعي غير ابهين بالعدوان لثقتهم بحتمية الانتصار وزوال الكيان الغاصب.

اشهر قليلة تفصل العدوان السابق عن الحالي والذي استهدف مطار حلب ايضا في محاولة لقطع الملاحة الجوية عن المنطقة الشمالية والشرقية لسوريا كون هذا المطار يعتبر حلقة الوصل بين جنوب سوريا وشرقها ويعتبر ثاني اكبر مطار من حيث الاهمية وعدد الرحلات في سوريا.

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