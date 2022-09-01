الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. اليكم تفاصيل العداوان الاسرائيلي على سوريا وحجم الخسائر

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر عسكري سوري أن الكيان الإسرائيلي شن عدوانا جويا على العاصمة دمشق قرب مطارها الدولي، ومطار حلب شمالي البلاد. وأوضح المصدر أن العدوان الإسرائيلي تم بعدد من الصواريخ انطلاقا من بحيرة طبربا شمالي فلسطين المحتلة.

العالم - مراسلون

عدوان اسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي في الجنوب الشرقي للمدينة اسفر عن بعض الخسائر المادية لسكان منطقة النيرب المحيطة بالمطار والتي سقطت فيها الصواريخ وادت الى اشتعال الحرائق في اراضيها الزراعية.

بعد سماع المضادات الارضية وهي تتصدى للصواريخ الاسرائيلية ودوي انفجاراها الذي سمع بوضوح في ارجاء مدينة حلب تابع اهالي المدينة حياتهم بشكل طبيعي غير ابهين بالعدوان لثقتهم بحتمية الانتصار وزوال الكيان الغاصب.

اشهر قليلة تفصل العدوان السابق عن الحالي والذي استهدف مطار حلب ايضا في محاولة لقطع الملاحة الجوية عن المنطقة الشمالية والشرقية لسوريا كون هذا المطار يعتبر حلقة الوصل بين جنوب سوريا وشرقها ويعتبر ثاني اكبر مطار من حيث الاهمية وعدد الرحلات في سوريا.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

خبير عسكري سوري يكشف خفايا الاستهداف الاسرائيلي على مطار حلب الدولي

مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على مطار حلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

1200 أسير فلسطيني يشرعون بمعركة الأمعاء الخاوية

مقتل مواطن مصري في السعودية ووزيرة الهجرة المصرية تعلق..

هل الحوار الوطني يمثل المخرج الوحيد للخروج من الازمة العراقية؟

مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم

البيت الأبيض: بايدن أكد باتصال مع لابيد أهمية إجراء مفاوضات نهائية بشأن الحدود البحرية

بالفيديو.. العامري يضع حلول لانقاذ العراق من نيران التشتت