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بالفيديو.. العامري يضع حلول لانقاذ العراق من نيران التشتت

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

دعا الإطار التنسيقي المؤسسات الدستورية العراقية الى ممارسة مهامها، وعقد جلسة برلمانية للمضي بتشكيل حكومة جديدة، دعوة انتقدها التيار الصدري، معتبرا الداعين لها دعاة مناصب. فيما دعا تحالف الفتح القوى السياسية الى اعلان صمت سياسي وإعلامي، واعتماد خطاب معتدل.

العالم - مراسلون

ما ان انتهى التصعيد واسدل الستار على ليلة دموية عاد بعدها المعتصمون ادراجهم منسحبين من المنطقة الخضراء وما فيها من مقار حكومية في مقدمتها مبنى البرلمان، حتى خرج الاطار التنسيقي ببيان فيه دعوات صريحة لعودة المؤسسات الدستورية الى ممارسة مهامها وعقد جلسة برلمانية من اجل المضي بتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها من يرغب من الاطراف السياسية، من وجهة نظر قانونية فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ملزم بعقد الجلسة في حال جمعت تواقيع نيابية من أجل ذلك.

توجه الاطار واعلانه الصريح نحو تشكيل الحكومة واعادة الحياة الى البرلمان، اثار غضب التيار الصدري، سريعا عاد حساب وزير الصدر صالح محمد العراقي الى النشر بعدما توقف عند اعلان الصدر اعتزال العمل السياسي، العراقي افتتح عودته بأربع تغريدات حادة انتقدت بشدة توجهات الاطار نحو تشكيل الحكومة لكون قياداته وفق ما نشر 'دعاة مناصب وان دم الشهداء لم يجف بعد'، خفض التصعيد وفق مراقبين يجب ان تليه صفحات من الحوار لتجنب العودة الى مربع العنف.

العودة الى التراشق الكلامي ما بين الاطار والتيار، دفع رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى اصدار بيان دعا فيه قادة القوى السياسية لأن يعلنوا الصمت السياسي والإعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع لا يشتت، ويوثق ولا يفرق، اما رئيس الجمهورية برهم صالح فقد اعترف بأن المنظومة السياسية عجزت عن تفادي ماحصل من احداث وعجزت القوى السياسية عشرة شهور عن تشكيل حكومة وفق مخرجات العملية الانتخابية، متحدثا عن اجراء انتخابات مبكرة وانها خير مخرج من الازمة الراهنة.

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