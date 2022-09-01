مقتل مواطن مصري في السعودية ووزيرة الهجرة المصرية تعلق..

العالم - السعودية

واوضحت جندي ان القتيل المصري هو أمجد السيد البدوي حسين (58 عاما)، مؤكدة أن وزارتها تتابع هذه القضية مع السفارة والقنصلية المصرية في الرياض، مبينة أنه لم يتم القبض على القاتل ولم تتحدد هويته حتى الآن.

وشددت على أنها تتابع التحقيقات السعودية وما توصلت إليها من الإجراءات والتحقيقات.

وكان المواطن المصري دخل إلى المستشفى نتيجة تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة، وأجريت الإسعافات له وخضع لعدة عمليات جراحية، ولكن دون تحسن أو أي تقدم ملموس في حالته الصحية التي تدهورت، وأدت إلى وفاته.