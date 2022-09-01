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مقتل مواطن مصري في السعودية ووزيرة الهجرة المصرية تعلق..

مقتل مواطن مصري في السعودية ووزيرة الهجرة المصرية تعلق..
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي أمس الاربعاء، بعض ملابسات مقتل مواطن مصري في مدينة الرياض السعودية، نتيجة تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة، فيما لم يتم القبض على القاتل ولم تتحدد هويته حتى الآن.

العالم - السعودية

واوضحت جندي ان القتيل المصري هو أمجد السيد البدوي حسين (58 عاما)، مؤكدة أن وزارتها تتابع هذه القضية مع السفارة والقنصلية المصرية في الرياض، مبينة أنه لم يتم القبض على القاتل ولم تتحدد هويته حتى الآن.

وشددت على أنها تتابع التحقيقات السعودية وما توصلت إليها من الإجراءات والتحقيقات.

وكان المواطن المصري دخل إلى المستشفى نتيجة تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة، وأجريت الإسعافات له وخضع لعدة عمليات جراحية، ولكن دون تحسن أو أي تقدم ملموس في حالته الصحية التي تدهورت، وأدت إلى وفاته.

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مقتل مواطن مصري في السعودية ووزيرة الهجرة المصرية تعلق..