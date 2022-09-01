رئيس مجلس الشورى الاسلامي يتفقد حقل بارس الجنوبي للغاز

العالم - ايران

وفي سياق هذا الإشراف، اطلع رئيس البرلمان على مشاكل العاملين في هذه المصفاة في مجال الرواتب والأجور وفرض ضرائب على الرواتب وعدم توافق أوضاعهم الوظيفية، وكذلك تغيير وضعهم الوظيفي.

كما زار قاليباف أيضا رصيف عسلوية والتقى الصيادين والبحارة وقباطنة سفن الصيد والسفاري وراجع عن كثب قضاياهم ومشاكلهم.

يذكر ان حقل "بارس الجنوبي" الغازي المشترك بين ايران وقطر في الخليج الفارسي تبلغ مساحته 9700 كم مربع وحصة ايران من الاحتياطيات الهيدروكربونية واقعة في مساحة 3700 كم مربع من الحقل، هي نحو 14 تريليون متر مكعب و 18 مليار برميل من المكثفات الغازية.

ومنذ بداية تطوير هذا الحقل الغازي بلغ اجمالي الغاز المستخرج من قبل ايران اكثر من 1.8 تريليون متر مكعب والمكثفات الغازية 2.2 مليار برميل.

تم اكتشاف هذا الحقل عام 1971 وبدأ استثماره عام 1989، ويقدر حجم احتياطي الغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي بحوالي 51 تريليون متر مكعب واحتياطياته القابلة للاستخراج 36 تريليون متر مكعب.

وخلال الاعوام الماضية قامت شركة "بارس" للنفط والغاز التي تتولى تطوير القسم الايراني من اكبر حقل غازي في العالم، بالنيابة عن شركة النفط الوطنية الايرانية، اكمال وتدشين 17 مرحلة من الحقل.

وقد تم تجاوز كمية استخراج قطر من الغاز من خلال رفع طاقات البلاد من استخراج الغاز الى 2.5 ضعف مقارنة مع العام 2013 وذلك في ظل تدشين مشاريع تطوير المراحل 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 بين عامي 2013 و 2917 وكذلك تشغيل المراحل 13 و 22 و 23 و 24 في العام 2018 ونصب وتشغيل منصات المرحلة 14 .

وقد جرى خلال الاعوام الماضية استثمار نحو 25 مليار دولار في تنمية المشاريع المتبقية لحقل "بارس الجنوبي" من ضمنها اكثر من 10 مليارات دولار متعلقة بالمنشآت خارج الساحل.