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 رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني

 رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

 اعتبر رئيس الجمهورية، أن الإنسانية تفتقد العدالة في الوقت الحالي، وأهل البيت (ع) هم رمز العدالة، وقال: ان العالم اليوم يولي اهتماما خاصا لمدرسة أهل البيت (ع) لأن هذه المدرسة تتضمن الدعوة الى الحق وطلب العدالة والانسانية والعقلانية بشكل كامل.

العالم - ايران

جاء ذلك في حفل افتتاح الاجتماع العام السابع للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) اليوم الخميس، واضاف السيد ابراهيم رئيسي أن العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الإنساني، وأن أهل بيت النبوة هم رمز الدعوة الى العدالة، مضيفا ان العدالة تعيش في نفوس وفطرة البشر في كل العالم، وأن أهل البيت عليهم السلام هم مظهر من مظاهر العدل ورمز الأخلاق والمعنويات.

وقال رئيسي ان الشبان وخاصة في الغرب، يولون اليوم اهتماما كبيرا بالدين والمعنويات، وبالتالي فان هذا يضع مسؤولية على المفكرين المجتمعين هنا.

واعتبر رئيسي أهل بيت النبوة (ع) رمز وحدة الأمة الإسلامية وبث الأمل في المجتمع البشري، وقال: أن المجمع العالمي لاهل البيت بامكانه ان يكون مكانا للتواصل بين جميع الفئات الناشطة في العالم الإسلامي ودول مختلفة.

واعلن آية الله رئيسي استعداد ايران للتعاون الفاعل في مختلف المجالات، وقال ان بامكان العلاقات العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضاء المجمع العالمي لأهل البيت (ع) أن تشكل مستقبلا جيدا للغاية.

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 رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني

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