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الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر

الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

يستمر الجيش الصيني في إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بمجال الحروب البحرية في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع أمريكا بسبب تايوان.

العالم - اسيا والباسفيك

وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، أن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا.

وأعلن الجيش الصيني أن المناورات تنطلق اليوم وتستمر حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى أنه تم حظر المرور عبر المناطق التي تشهد المناورات.

وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها إثر الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.

وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف أسطولها الحربي في المرتبة رقم 1 بين أقوى 142 أسطول حربي في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

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