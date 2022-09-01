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وزير الصدر يهاجم الشيخ قيس الخزعلي + صورة

وزير الصدر يهاجم الشيخ قيس الخزعلي + صورة
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

هاجم ما يعرف بوزير الصدر اليوم الخميس، الشيخ قيس الخزعلي وذلك بعد يوم من توجيه اتهامات لرئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي" و تهديده، دون الإشارة الى اسمه.

العالم - العراق

وهاجم "صالح محمد العراقي" او ما يعرف بوزير الصدر، اليوم الخميس الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ "قيس الخزعلي"، وخاطب هذه الشخصية السياسية العراقية، بتغريدة مليئة بالإهانات والتهديدات بصورة مباشرة.

وبعد أن طالب أمس زعيم تحالف الفتح العراقي "هادي العامري"، القادة والقوى السياسية بإعلان الصمت السياسي والإعلامي واعتماد خطاب معتدل، على اعتاب زيارة الاربعين المقدسة، استجاب الشيخ قيس الخزعلي على الفور لهذا الطلب، حيث دعا في بيان، الى نبذ الخلافات حفاظاً على السلم الأهلي، مطالباً بإقامة مواكب مشتركة لخدمة زوار الأربعينية.

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