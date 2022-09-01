افتتاح معرض الصين للتجارة والخدمات بمشاركة سورية

العالم - سوريا

وقال الملحق التجاري والاقتصادي لدى السفارة السورية في بكين زياد زيتون في تصريح لمراسلة وكالة سانا للانباء إن معرض الصين للتجارة والخدمات (معرض بكين الدولي) سابقاً والذي ينظم سنوياً يعتبر من أهم معارض العاصمة وتحول على مدار سنواته إلى واحد من أكبر معارض السلع والخدمات في العالم.

وأضاف زيتون إن سورية تشارك في المعرض بجناح مميز في القسم الخاص بدول مبادرة الحزام والطريق بعنوان (عالم ملون) وذلك بعد أن تغيبت عدة سنوات بسبب الوضع الوبائي في الصين مشيراً إلى أن دعوة سورية ومشاركتها هذا العام تكتسب أهمية كونها المرة الأولى التي تشارك فيها بعد انضمامها رسمياً لمبادرة الحزام والطريق لافتاً إلى وجود اهتمام صيني بدعوة سورية لفعاليات المبادرة والأهمية التي توليها الصين لموقع سورية في هذه المبادرة الطموحة.

وأشار زيتون إلى أن تصميم الجناح السوري تم بأيادٍ سورية عبر مهندسي ديكور مقيمين في سورية وتم تنفيذه بالتعاون بين السفارة وأصحاب الأعمال السوريين والصينيين المقيمين في الصين وبين اللجنة المنظمة التابعة لوزارة التجارة الصينية وحكومة بكين ولجنة الحزب الشيوعي وقد تميز الجناح السوري بتصميمه عن باقي أجنحة الدول المشاركة وأشاد المنظمون والزائرون والدول المشاركة الأخرى بتميزه وجماليته.

وتابع زيتون: “أردنا أن نركز هذا العام على إيصال الصورة الجميلة والتاريخ الحضاري لسورية بشكل مبسط وبعيد عن التعقيد وقد لمسنا منذ اليوم إقبالاً كبيراً من الزوار على جناحنا كما نسعى للترويج للبضائع والمنتجات السورية التي تلقى رواجاً بشكل مستمر لدى المستهلك الصيني إضافة الى التعريف بمزايا الاستثمار في سورية ودعوة الفعاليات الصينية المهتمة للانخراط في مجال إعادة الإعمار فيها”.

ويضم الجناح السوري في المعرض الموزاييك والأقمشة السورية والمنتجات التجميلية وصابون الغار وعطر الورد الدمشقي وزيت الزيتون والحلويات السورية كما شارك الفنان التشكيلي وليد علي بأهم لوحاته في الجناح السوري.