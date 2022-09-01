"توكاييف" يقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في كازاخستان

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ودعا توكاييف أيضًا إلى إعادة النظر في فترة حكم الرئيس، لتكون ولاية واحدة مدتها سبع سنوات، بدلاً من خمس سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه مرة واحدة كما هو عليه الحال الآن.

وقال توكاييف، في كلمة إلى سكان البلاد أوردتها وسائل إعلام كازاخية وروسية: "التقليد السياسي، عندما كانت السلطة تخفي خططها عن المجتمع، يجب أن يذهب إلى الماضي. لذلك أعتزم اليوم أنّ أقدم أمام الشعب جدول الحملات الانتخابية المستقبلية. أقترح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في خريف عام 2022. إنني مستعد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة حتى رغم تقليص فترة صلاحياتي".

وأضاف: "يجب أيضًا إعادة النظر في عدد الولايات الرئاسية ومدتها. أوصي بتحديد فترة صلاحيات الرئيس بولاية واحدة مدتها سبع سنوات، ولكن مع حظر إعادة الانتخاب".

ويشار إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية المقبلة في كازاخستان كان من المقرر لها أن تجري في عام 2024، والبرلمانية في عام 2025.

وتولى توكاييف رئاسة كازاخستان بموجب الدستور في 20 مارس/آذار 2019، وذلك بعد يوم على إعلان أول رئيس كازاخستان ما بعد السوفييتية، نورسلطان نزارباييف، عن تسليم صلاحياته كرئيس للدولة.

وفي يونيو/حزيران من ذلك العام، أجريت انتخابات رئاسية مبكرة أسفرت عن فوز توكاييف بنحو 71 في المائة من الأصوات.