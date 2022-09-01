الاتحاد الأوروبي يسمي سفيره الجديد في السودان

العالم - السودان

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن الأيرلندي إيدن أوهارا، سيكون سفيرا للاتحاد الأوربي، منوهة بأن أوهارا يتمتع بخبرة 36 عامًا كدبلوماسي أيرلندي وأوروبي حيث عمل في فرنسا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة وإثيوبيا وجيبوتي كما تم اعتماده أيضًا لدى الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد".

كما عمل أوهارا إضافة إلى عمله في وزارة الخارجية الأيرلندية، كرئيس لإدارات التخطيط والسياسات وفي الأقسام الأوربية والإعلام والبروتوكول والترويج الاقتصادي في الوزارة.

وأشار البيان إلى أن الدبلوماسي الأوروبي سيقود إدارة بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى برمجة المساعدة التنموية وتنسيق هذه السياسات مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وتعزيز المصالح والقيم الأوربية المشتركة في السودان.