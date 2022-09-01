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السودان.. نجاة مسؤول في "حزب الأمة" من محاولة اغتيال

السودان.. نجاة مسؤول في
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

نجا سكرتير حزب الأمة القومي بولاية غرب دارفور عبد الرسول عبد الواحد، من محاولة اغتيال بعد إطلاق وابل من الرصاص في منزله .

العالم - السودان

وكشف بيان للأمانة العامة لحزب الأمة القومي، اليوم الخميس، عن تعرض سكرتير الحزب بغرب دارفور لمحاولة اغتيال من جهات مجهولة كانت تراقب منزله بمدينة الجنية وتتربص به مساء يوم الثلاثاء .

وأشار البيان إلى أن "هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب "الأمة القومي" لعمليات الفساد الممنهج الذي تمارسه جهات محسوبة على حكومة الولاية".

وحمل البيان حكومة الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد السول عبد الواحد، وكل منسوبي حزب الأمة القومي بالولاية، كما طالب بالتحقيق الفوري في الحادث وكشف الجناة الذين يقفون خلفه.

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