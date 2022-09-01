فشل مفاوضات عمَّان اليمنية.. هل يعني العودة الى مربع الصفر؟

العالم - مراسلون

وذلك بعد اعلان طرف الرياض امتناعه عن حضور الجلسات، رئيس اللجنة الوطنية العسكرية اللواء يحيى الرزامي اتهم خلال مؤتمر صحفي الطرف الاخر بافشال هذه المفاوضات، وذلك بعد رفضهم لكل ماطرحته صنعاء من اشتراطات وحلول تجاه معالجة هذا الملف الذي كان سيناقش عدة مواضيع من بينها الخروقات وفتح الطرقات.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العسكرية اللواء يحيى الرزامي: "كانت لنا عدد من اللقاءات الاستثنائية والغير رسمية مع الوسطاء الامميين دون تحقيق أي نتائج ايجابية هذا اولا، وذلك بسبب تنصل بعض الأطراف وتهرب بعض الأطراف المنتمية للطرف الاخر عن تنفيذ التفاهمات المبرمة".

وبالتزامن مع مضي نصف المدة من التمديد الثالث للهدنة الانسانية المؤقتة بشهرين، لايبدو وفق المعطيات على تحالف العدوان بانه ماضٍ في التعاطي الايجابي مع بنودها، فإلى جانب خروقات العسكرية، لاتزال القرصنة على سفن المشتقات النفطية مستمرة ولم يتم السماح بدخول سفينة واحدة منذ بدء الهدنة الحالية رغم حصول هذه السفن على تصاريح دخول الى ميناء الحديدة ، فيما لايزال التحالف ايضا يمنع فتح وجهات جديدة للرحلات الجوية من بينها وجهة القاهرة التي نصت الهدنة على تسيير رحلات اليها من صنعاء.

ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف لمراسل قناة العالم الاخبارية: "لم يكن أي امتيازات يحصل عليها الشعب اليمني من تمديد الهندنة باستثناء مواصلة الرحلات من مطار صنعاء الدولي الى الاردن".

وتتهم صنعاء تحالف العدوان بعدم الالتزام ببنود الهدنة على مدى مراحلها الماضية، وتنتقد بشدة دور الامم المتحدة الراعية للاتفاق في تنفيذ هذه البنود، وعدم قيامها بالضغط على الطرف المعرقل للالتزام بمسؤولياته، وتعكس الوقفات الاحتجاحية امام مقرها بصنعاء تصاعد حالة السخط ازاء هذه المواقف الموصوفة بالسلبية.

وتؤكد تصريحات المسؤولين بصنعاء بانها ليست مع أي تمديد آخر للهدنة في ظل استمرار الخروقات وتعنت الطرف الاخر في تنفيذ بنودها وهو ما يعني العودة الى مربع الصفر يزيد من تأكيد ذلك اعلان القوات اليمنية جهوزؤيتها الكاملة امام أية احتمالات.

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