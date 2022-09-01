شاهد.. الضفة الغربية تزف شهدائها وسط تخوف الإحتلال من انتفاضة طويلة

العالم - مراسلون

شهيدان فلسطينيان شيعا في الضفة الغربية بعد ان طالهما رصاص المحتل الاسرائيلي، الشهيد سامر خالد من مخيم عين بيت الماء بالقرب من نابلس قضى برصاصة اسرائيلية استقرت في رقبته فيما استشهد الشاب يزن عفانه من مخيم قلنديا بالقرب منالقدس بعد اصابتة برصاصة في القلب، الفلسطينييون شيعوا جثماني الشهيدين وسط حالة من الغليانتعيشها الضفة والقدس المحتلة.

وقال جمال جحجوح هو مسؤول في حركة فتح قلنديا لمراسل قناة العالم الاخبارية: "الإحتلال ليس من اليوم يستهدف الشباب والفلسطينيون والشعب الفلسطيني، انما على مر تاريخ الاحتلال وفي الايام هذه زادت حدة العنف في ضد الشعب الفلسطيني من أجل اركاعه".

حالة الغليان في الضفة الغربية مستمرة لا سيما وان الاسرى الفلسطينيون قرروا على ما يبدو ان يخوضوا اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاجراءات السجون الاسرائيلية التعسفية، والتي تحولت الى فتيل من الممكن ان يفجر الصاعق في اي لحظة، هيئة شؤون الاسرى حذرت الاحتلال من مغبة الاستمرار في اجراءته التعسفية. والانتقال الى معركة الامعاء الخاوية.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى ثائر شريتح لمراسلنا: "25 اضراب جماعي قالت الحركة الاسيرة على مدار مستوى النضال الفلسطيني، جميع الاضرابات كانت مجدية وكان هناك امور ايجابية انتزعت من ادارة السجون، وهذا الخيار لابد اللجوء اليه بين الحين والاخر حتى تعلم ادراة السجون ان الحركة الاسيرة لديها بما تستخدمه اتجاه هذه السياسات ولديه القوة لكي تكون عنصر مقاوم حقيقي ضد كل القوانين العنصرية الاسرائيلية".

الاحتلال في اخر قراءته يرى ان الضفة الغربية تتجه مسرعة نحو انتفاضة طويلة، والغريب في النظرية الاسرائيلية الحالية، انها تذهب نحو القتل والمداهمات والملاحقة الاعتقال والسلب والنهب ولا تفترض ولو للحظة واحدة ان هناك ردة فعل فلسطينية.

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