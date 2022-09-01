شاهد.. النسخة الاصلية لكاس العالم في طهران

العالم - مراسلون

کأس العالم الذهبية في طهران، بعد انطلاقها قبل ثلاثة أشهر من الدوحة في اطار جولتها الترویجیة، وصلت النسخة الاصلیة لکأس العالم الی ايران، احدى الدول المشارکة في موندیال قطر 2022 اضافة الی خمسين دولة أخری منها غیر مشارکة في العرس الکروي، الكاس الثمينة حطت رحالها بطهران، وبالتحديد في برج ميلاد وسط ترحيب خاص من الايرانيين وبحضور شخصيات بارزة في الكرة الإيرانية الی جانب لاعبي المنتخب الوطني الذین سیمثلون ایران في المونديال المقبل.

وقال حارس مرمى منتخب ايران سابقا احمد رضا عابدزاده لمراسل قناة العالم: "على اي حال من دواعي السرور بان منتخبنا يحظر في كاس العالم ونامل بان يؤدي اداء جيدا يليق ببلدنا".



كما قال مهاجم منتخب ايران سابقا خداداد عزيزي: "جمعية كرة القدم مسرورة لاول مرة يدخل كاس العالم في ايران وبصفتي لاغب المنتخب في مونديال 98 افخر بحضوري في هذه المراسم ونامل بافضل اداء لمنتخبنا".



تزن الكأس ستة كيلوغرامات و175 غراما، وتبقی هذه النسخة الاصلية في ابراج الاتحاد الدولي لكرة القدم حصرا في حين يحتفظ المنتخب الفائز باللقب على نسخة تشبهها من المعدن الأصفر.

تواجد الكاس هنا تمثل فرصة للجماهير الایرانية لمشاهدة النسخة الأثمن والابرز في عالم الساحرة المستدیرة وأخذ الصور التذكارية معها.

وقال رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم مهدي تاج: "نامل بصعود منتخبنا من مجموعته في المرحلة الاولى وهذا الامر ليس من الصعب لانه يمتلك مقوماته".



وقال لاعب المنتخب الايراني مرتضى بورعلي كنجي: "انا مسرور ببصفتي لاعب المنتخب الوطني احضر في هذه المراسم وامل ان يحظر منتخبنا في الدورات المقبلة لكاس العالم ايضا".

بعد أن غادرت الكأس الدولة المضيفة قطر بدأت الجولة حول القارات السبع و دول من العالم تشمل المنتخبات المشاركة في مونديال قطر ، والتي ستختتم في الدوحة قبل انطلاق صافرة مباراة الافتتاح للمونديال في استاد البيت في الحادي والعشرین من نوفمبر.

أما منتخب ايران فينتظر أن تمر هذه الايام لبدء الحدث الکروي الأکبر عالمیا ومشاهدة اداء لاعبيه بامنیات جماهیره الغفیرة لکسب نتائج تلیق بالکرة الایرانیة.

أجواء مميزة في جولة كأس العالم حول العالم، أجواء شهدها أيضا برج ميلاد في طهران ، وجولة ترافقت مع العد التنازلي على مونديال قطر.

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