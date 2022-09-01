الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما تطالب بفضح 'ممارساته'..

سوريا تدين انتهاكات الاحتلال 'الجسيمة' بحق الأسرى الفلسطينيين

سوريا تدين انتهاكات الاحتلال 'الجسيمة' بحق الأسرى الفلسطينيين
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أدانت دمشق "بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون"، وطالبت الأمم المتحدة "بفضح الممارسات الإسرائيلية".

العالم - سوريا

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن "سوريا تدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون على يد جلاديهم الإسرائيليين".

وأضاف المصدر أن بلاده "تطالب الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية، وتدعوها إلى مواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والسوريين".

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن "سوريا تعبر عن وقوفها ودعمها الذي لا يتزعزع لقضية كل أسيرٍ ومعتقلٍ فلسطينيٍ يدفع حتى هذه اللحظة ثمنا غاليا لتصديه لهذا الاحتلال الغاشم".

وأضاف أنها "تؤكد أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي إحدى الانعكاسات السلبية والخطيرة لصمت المجتمع الدولي وعدم جديته في التعامل مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اللا إنسانية التي لن تتوقف حتى زوال الاحتلال".

روابط ذات صلة

شاهد.. تجربة اسير محرر لـ 20 عاماً في غياهب الكيان

'الغرف المغلقة' المعركة التي تخشــاها 'إسرائيل'!

قيادي في الجهاد الإسلامي يدعو لانتفاضة من أجل الأسرى وارهاق العدو في الضفة

فيديوغرافيك.. خليل عواودة ينتصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-09-2022

بمشاركة 13 بلدا.. الجيش الجزائري يشارك في تدريب عسكري بروسيا

شاهد.. في آخر تطورات مباحثات الغاء الحظر أمير عبداللهيان: طهران تدرس بدقة وسرعة الإجابة على الرد الامريكي

ماكرون يحث قوى العالم على "السلام التفاوضي" لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

شاهد/ البحرية اليمنية تستعرض صواريخ جديدة لاول مرة