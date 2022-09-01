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هذا ما اقترحه 'وزير الصدر' على الكاظمي..

هذا ما اقترحه 'وزير الصدر' على الكاظمي..
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

قدم صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري والذي يطلق عليه "وزير القائد"، عدة مقترحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، عبر تغريدة على تويتر.

العالم - العراق

وجاء في بيان صالح محمد العراقي الذي اصدره اليوم الخميس ما يلي:

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