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المشاط: طورنا أسلحة باستطاعتها ضرب هدفها في أي نقطة في اليمن

المشاط: طورنا أسلحة باستطاعتها ضرب هدفها في أي نقطة في اليمن
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير الركن مهدي المشاط : طورنا أسلحتنا الأرضية والبحرية في الفترة الأخيرة وباستطاعتها برا وبحرا ضرب هدفها في أي نقطة في بلدنا، معتبرا ان المستوى العالي الذي وصل إليه جيشنا هو من مكاسب الصمود في مواجهة الغطرسة والعدوان.

العالم- اليمن

واضاف المشاط خلال العرض العسكري المهيب "وعد الآخرة" في الحديدة لدول التحالف السعودي: الذي يشكل خطراً على الملاحة الدولية هو إجراءاتكم الوحشية والتلذذ بمعاناة شعبنا.

وحذر دول العدوان قائلا: بمقدورنا الآن ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن وليس من السواحل فقط، مضيفا: طورنا أسلحتنا الأرضية والبحرية في الفترة الأخيرة وباستطاعتها براً وبحراً ضرب هدفها في أي نقطة في بلدنا.

واكد ان التهرب من التزامات الهدنة والعودة لحجز السفن يعرض الهدنة للخطر ويجعلها في مهب الريح، مخاطبا التحالف بقوله: الأساطيل التي حشدتموها وتحشدونها قرب سواحل بلدنا لحصاره وتدميره لا ترعب أصغر طفل في شعبنا.

واشار الى ان من هذا الميدان انطلقت مسيرة البنادق التي دعا لها الشهيد الصماد في يومه الأخير وأوقفت جحافل جرّارة من جيش العدوان.

واكد المشاط: ان المستوى العالي الذي وصل إليه جيشنا هو من مكاسب الصمود في مواجهة الغطرسة والعدوان، قائلا: لن نفاخر بعدد أو عدة، فالذي نثق به ونعتمد عليه ونراهن عليه بعد الله تعالى هو مستوى الوعي والإيمان والروحية الجهادية.

ووجه الشكر لاأبناء محافظة الحديدة الشماء حديدة الصمود والأخوة في حجة الشموخ ومحويت الوفاء وريمة المروءة .

وصرح المشاط: سنستمر جميعا في الوقوف أمام أية أخطار تحدق بمنطقة الساحل الغربي.

وبدأ العرض العسكري للجيش اليمني واللجان الشعبية في مدينة الحديدة مساء اليوم الخميس يتضمن استعراضات برية وجوية وبحرية.

يتبع

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