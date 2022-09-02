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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

الأزمة العراقية، ترقب بانتظار الحلول.. استعراض اليمن، رسالة ودلالات

الأزمة العراقية، ترقب بانتظار الحلول.. استعراض اليمن، رسالة ودلالات
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة، ما تشهده الساحة السياسية العراقية من حالة واسعة من الشد والجذب بين الفرقاء وسط مخاوف بانزلاق البلاد نحو الصراع من جديد.

العالم - بانوراما

وتتطلب المرحلة القادمة المزيد من الهدوء والحكمة بين الفرقاء وهو ما دفع الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ليصدر اوامره بإغلاق جميع مكاتب العصائب في أنحاء العراق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: 'وعد الآخرة' أضخم عرض عسكري للجيش اليمني منذ بدء العدوان على اليمن.

خمسة وعشرون الف مقاتل شاركوا في العروض العسكرية وتم خلالها الكشف عن أسلحة وصواريخ جديدة ومتطورة وبات في مقدور القوات اليمنية ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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