الأزمة العراقية، ترقب بانتظار الحلول.. استعراض اليمن، رسالة ودلالات

العالم - بانوراما

وتتطلب المرحلة القادمة المزيد من الهدوء والحكمة بين الفرقاء وهو ما دفع الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ليصدر اوامره بإغلاق جميع مكاتب العصائب في أنحاء العراق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: 'وعد الآخرة' أضخم عرض عسكري للجيش اليمني منذ بدء العدوان على اليمن.



خمسة وعشرون الف مقاتل شاركوا في العروض العسكرية وتم خلالها الكشف عن أسلحة وصواريخ جديدة ومتطورة وبات في مقدور القوات اليمنية ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.