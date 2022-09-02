الحكومة المغربية تصف التعديل في هيكلها باجراء سياسي

العالم-المغرب

وحسبما نقل موقع هسبريس , أكد بايتاس، خلال ندوة صحافية ، أن الدليل على انسجام الحكومة هو مصادقتها على مراسيم عديدة مرتبطة بتطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي.

واضاف: بكل صراحة ووضوح، الحكومة في ظل السياق الصعب، اقتصاديا واجتماعيا، همها الوحيد هو كيف يمكن تنفيذ برنامجها الحكومي وتكون عن حسن ظن الملك والمغاربة, مشددا على أن هذه الأخيرة تشتغل بنفس جماعي، وقال إن التعديل الحكومي هو تعديل إجراء سياسي ودستوري.

وأوضح بايتاس: على المستوى السياسي، ذلك مرتبط بوجود نقاش حول الموضوع لدى الأغلبية. وعلى المستوى الدستوري، فذلك مرتبط بالإجراءات والتفعيل.. حين يتوفر الشرطان يمكن، آنذاك، الحديث عن التعديل.