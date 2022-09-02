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الحكومة المغربية تصف التعديل في هيكلها باجراء سياسي

الحكومة المغربية تصف التعديل في هيكلها باجراء سياسي
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة منسجمة وتشتغل بنفس مشترك؛ وذلك ردا على انباء، حول تعديل حكومي مرتقب دون أن يتحقق ذلك.

العالم-المغرب

وحسبما نقل موقع هسبريس , أكد بايتاس، خلال ندوة صحافية ، أن الدليل على انسجام الحكومة هو مصادقتها على مراسيم عديدة مرتبطة بتطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي.

واضاف: بكل صراحة ووضوح، الحكومة في ظل السياق الصعب، اقتصاديا واجتماعيا، همها الوحيد هو كيف يمكن تنفيذ برنامجها الحكومي وتكون عن حسن ظن الملك والمغاربة, مشددا على أن هذه الأخيرة تشتغل بنفس جماعي، وقال إن التعديل الحكومي هو تعديل إجراء سياسي ودستوري.

وأوضح بايتاس: على المستوى السياسي، ذلك مرتبط بوجود نقاش حول الموضوع لدى الأغلبية. وعلى المستوى الدستوري، فذلك مرتبط بالإجراءات والتفعيل.. حين يتوفر الشرطان يمكن، آنذاك، الحديث عن التعديل.

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