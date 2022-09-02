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شركة تكرير النفط جنوب غرب ايران توضح سبب دوي الانفجار في مصفاة النفط

شركة تكرير النفط جنوب غرب ايران توضح سبب دوي الانفجار في مصفاة النفط
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة تكرير النفط في مدينة آبادان جنوب غربي ايران أن دوي الانفجار الذي سمع مساء الخميس ناتج عن اشتعال ارتدادي جزئي اثر تشغيل فرن وحدة إنتاج الكبريت في الشركة.

العالم - ایران

وحدث الدوي عند تشغيل الفرن الذي كان من المقرر أن يدخل المدار أمس بعد خضوعه لعملية تأهيل أساسية، لكنه أحدث دويا اثناء الاختبار التجريبي، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر مادية.

والاشتعال الارتدادي هو عبارة عن نيران تخرج من فتحة العادم أو الفرن مصحوبة بصوت يشبه الانفجار.

وتعتبر مصفاة النفط في آبادان واحدة من أكبر المصافي في إيران، وتنتج مشتقات مثل مكثفات الغاز، وبنزين المحركات، والكيروسين، والسولار، ووقود الطائرات، وزيت الوقود، وأنواع مختلفة من زيوت المحرك الأساسي، والقار، ومذيبات النفط المختلفة، والكبريت ، والنفتا.

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