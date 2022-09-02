الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مرندي: لو اتخذت اميركا القرار الصائب فيمكن التوصل الى اتفاق سريع

مرندي: لو اتخذت اميركا القرار الصائب فيمكن التوصل الى اتفاق سريع
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الوفد الايراني المفاوض في مباحثات الغاء الحظر محمد مرندي إن ايران أوفت بوعدها وقدمت ردها وحان الوقت الآن لفريق بايدن لاتخاذ قرار جاد.

العالم - ايران

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها مرندي على حسابه في تويتر حيث قال: من وجهة نظر الاميركان الرد البناء هو القبول بالشروط التي حددتها الولايات المتحدة لكن برأي ايران هو الاتفاق المتوازن والمضمون.

هذا وكانت قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت وجهات نظرها على الرد الاميركي بشأن نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر إلى المنسق الاوروبي للمفاوضات، فيما زعمت واشنطن أن الرد الأخير الذي قدّمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بنّاءً"، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق.

روابط ذات صلة

ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر

واشنطن: رد طهران الأخير بشأن الإتفاق النووي غير"بناء"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الامن الدولي: لن نغلق الابواب بوجه زيلينسكي

مرندي: لو اتخذت اميركا القرار الصائب فيمكن التوصل الى اتفاق سريع

موکب العالم .. الأربعين موعدي / عربي - فارسي

الجزائر تشارك في مناورات في روسيا

الآلاف يؤدون صلاة ’الفجر العظيم’ في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة

شركة تكرير النفط جنوب غرب ايران توضح سبب دوي الانفجار في مصفاة النفط