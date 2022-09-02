مرندي: لو اتخذت اميركا القرار الصائب فيمكن التوصل الى اتفاق سريع

العالم - ايران

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها مرندي على حسابه في تويتر حيث قال: من وجهة نظر الاميركان الرد البناء هو القبول بالشروط التي حددتها الولايات المتحدة لكن برأي ايران هو الاتفاق المتوازن والمضمون.

هذا وكانت قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت وجهات نظرها على الرد الاميركي بشأن نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر إلى المنسق الاوروبي للمفاوضات، فيما زعمت واشنطن أن الرد الأخير الذي قدّمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بنّاءً"، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق.