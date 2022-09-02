خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة

العالم-سوريا

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة بتصريح لمراسل سانا أن “المنطقة الواقع في الريف الشمالي والشمالي الغربي لبلدة تل تمر غرب الحسكة تعرض مساء اليوم لعدوان تركي ما أدى لتضرر خط التوتر المغذي للمحطة ونحاول حاليا تحديد مكان الضرر للمباشرة بإصلاحها وإعادة المحطة إلى الخدمة”.

وفي السياق قالت مصادر أهلية لمراسل سانا: "إن الاحتلال التركي جدد عدوانه مساء اليوم على محيط تل تمر وقصف قرى الطويلة وتل طويل والعبوش مخلفا أضرارا مادية".

وتكرر خروج المحطة عن الخدمة خلال الفترة الماضية جراء استمرار الاستهداف التركي المتواصل على قرى المنطقة.