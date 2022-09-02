الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

دعموش يحدد الحالة الوحيدة لتراجع المقاومة عن انتزاع حقوق لبنان

دعموش يحدد الحالة الوحيدة لتراجع المقاومة عن انتزاع حقوق لبنان
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في لبنان، الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، على ان”الحرب الناعمة التي يريد الأميركي من خلالها ابعاد شبابنا واجيالنا عن دينهم وقيمهم واخلاقهم والمقاومة، واجهناها ولا زلنا نواجهها بالوعي والمعرفة وجهاد التبيين، وبثباتنا على ديننا واخلاقنا وتمسكنا اكثر من اي وقت مضى بمقاومتنا وحقنا في الدفاع عن بلدنا وعن ثرواته وحقوقه”.

العالم - لبنان

وقال سماحته:”رغم كل المليارات التي أنفقها الامريكي وحلفاؤه لاخضاع شبابنا واجيالنا وإبعادهم عن هويتهم وعن المقاومة، ورغم التحريض والحصار والتجويع، لم يستسلموا ولم يتراجعوا ولن يتراجعوا، وها هي اجيالنا تعبر عن تمسكها بمبادئها وبهويتها وبالمقاومة من خلال الحشود الهائلة التي اجتمعت في نشيد سلام يا مهدي في كل المناطق اللبنانية”.

واضاف:” لقد أُحبط الامريكي وأدواته في الداخل من مشاهد نشيد سلام يا مهدي، ومن إقبال الناس الكثيف على الانتخابات والنتائج التي حصلت عليها المقاومة ، خصوصًا أنها أتت بعد سنواتٍ من الحصار والتجويع والضغوط والتحريض والعمل الدؤوب لحرف جيل الشباب والناشئة اللبنانيين عن المقاومة ، واحبط مرة جديدة عندما استطاعت المقاومة ان تفرض معادلتها في مفاوضات الترسيم وحقوق لبنان النفطية”.

وأكد انه “اذا كان الامريكي يراهن من خلال استمراره بسياسة الضغوط والتباطؤ والمماطلة في ملف استخراج النفط على تراجع المقاومة عن معادلتها وخياراتها فهو واهم، لأن المقاومة ماضية في المسارات التي حددتها لانتزاع حقوق لبنان، ولن تتراجع عنها الا في حالة واحدة، هي تمكين لبنان من التنقيب عن النفط واستخراجه واستثماره بلا قيد ولا شرط”.

روابط ذات صلة

دعموش يؤكد ضرورة تشكيل حكومة لبنانية بعيدا عن الضغوط الاميركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الروسية: القصف الأوكراني على محطة زاباروجيا إرهاب نووي

تفاصيل احتجاز سلاح البحر الجيش الايراني سفينتي تجسس أميركيتين

خلال اتصال هاتفي.. أمير عبداللهيان يبحث مع نظيره العماني آخر مستجدات مباحثات الغاء الحظر

موقع 'أكسيوس' الأمريكي... الهند والصين تقوضان الجهود الغربية لعزل روسيا

دعموش يحدد الحالة الوحيدة لتراجع المقاومة عن انتزاع حقوق لبنان

البحرين.. أهالي المعتقلين المخفيين قسرا يزورون مركزا أُمميا