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حصیلة اصابات ووفيات كورنا في ايران

حصیلة اصابات ووفيات كورنا في ايران
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 1067 إصابة و 23 حالة وفاة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 531 ألفا و 392 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 261 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و302 الف و782 شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وأن 984 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 23 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و917 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و4 الاف و 754 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 388 ألفا و 45 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 839 ألفا و 864 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 232 ألفا و 663 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 813 آلفا و208 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

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